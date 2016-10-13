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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 14:18 BJT

日本股市：日经指数收跌，疲弱中国贸易数据打击人气

路透东京10月13日 - 日本股市日经指数周四回吐稍早涨幅收跌，因日圆扳回兑美元的跌幅，而且中国疲弱的贸易数据进一步削弱人气。

中国海关总署周四公布，以美元计价9月出口同比下降10%，为今年2月来最低，进口同比下降1.9%。

美元兑日圆 下跌0.4%，报103.73日圆，脱离周三所及高点104.49，后者为7月底以来最高。

日经指数 收跌0.4%，报16,774.24点，由上周五所及五周高点回落。

东证股价指数 收盘持平于1,342.31点。JPX-日经400指数 小跌0.1%至12,007.59点。(完)

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