日本股市：日经指数收跌，疲弱中国贸易数据打击人气

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京10月13日 - 日本股市日经指数周四回吐稍早涨幅收跌，因日圆扳回兑美元的跌幅，而且中国疲弱的贸易数据进一步削弱人气。
中国海关总署周四公布，以美元计价9月出口同比下降10%，为今年2月来最低，进口同比下降1.9%。
美元兑日圆 下跌0.4%，报103.73日圆，脱离周三所及高点104.49，后者为7月底以来最高。
日经指数 收跌0.4%，报16,774.24点，由上周五所及五周高点回落。
东证股价指数 收盘持平于1,342.31点。JPX-日经400指数 小跌0.1%至12,007.59点。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。