日本股市：震荡收高，迅销跳涨5%提振大盘

路透东京10月14日 - 日本股市日经指数周五在震荡交投中收高，权重股迅销(Fast Retailing) 的强劲涨势抵消了隔夜美国股市走软带来的负面人气。

日经指数 收高0.5%，稍早还在平盘下方交投。该指数周线几近持平。

东证股价指数 涨0.4%至1,347.19点。JPX-日经400指数 升0.3%至12,046.36点。

旗下拥有知名成衣品牌优衣库(Uniqlo)的迅销跳升5%，此前该公司表示，预计在截至2017年8月的一年期间，营业利润料劲增38%至纪录高点1,750亿日圆。