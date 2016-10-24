日本股市：收盘小涨，医药类股上升抵消景气循环股疲势

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透东京10月24日 - 日本股市周一在清淡交投中小幅收高，投资者因寄望年中获利强劲而买入医药类股，抵消了出口商等景气循环股受获利了结影响的疲弱走势。
日经指数 收高0.3%至17,234.42点，盘中交投震荡。
东证股价指数 上升0.2%至1,367.61点。成交量为14.07亿股，创两个月低点。成交额为1.566万亿(兆)日圆，创5月30日来最低。
JPX-日经400指数 上扬0.2%至12,259.77点。(完)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。