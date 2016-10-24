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亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 14:30 BJT

日本股市：收盘小涨，医药类股上升抵消景气循环股疲势

路透东京10月24日 - 日本股市周一在清淡交投中小幅收高，投资者因寄望年中获利强劲而买入医药类股，抵消了出口商等景气循环股受获利了结影响的疲弱走势。

日经指数 收高0.3%至17,234.42点，盘中交投震荡。

东证股价指数 上升0.2%至1,367.61点。成交量为14.07亿股，创两个月低点。成交额为1.566万亿(兆)日圆，创5月30日来最低。

JPX-日经400指数 上扬0.2%至12,259.77点。(完)

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