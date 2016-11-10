日本股市：日经指数收高6.7%录得九个月最大涨幅，逆转昨日暴跌行情

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
日经指数 收高6.7%至17,344.42点，创2月中以来最大单日百分比涨幅。周三下跌5.4%，为6月英国公投退欧来最大单日跌幅。
“特朗普的胜选演说让很多人感到安慰，我认为，‘候选人特朗普’和‘总统特朗普’有了明确区别，”Aberdeen Investment Management K.K助理投资经理Kei Okamura表示。
Okamura说，特朗普的论调更加平衡，呼吁美国要保持团结。
交易商称，鉴于市场过去两天急剧震荡，一些投资者争相快速重新布仓。
周三重挫的出口类股反弹。丰田汽车 大涨6.0%，本田汽车 跳升9.0%。
金融类股亦吸引浓厚买兴。野村控股 和三菱日联金融集团(MUFG) 双双飙升11%。
东证股价指数 大涨5.8%至1,376.35点，所有33个分项指数全部上扬。JPX-日经400指数 上升5.9%至12,351.63点。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。