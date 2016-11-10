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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 14:48 BJT

日本股市：日经指数收高6.7%录得九个月最大涨幅，逆转昨日暴跌行情

日经指数 收高6.7%至17,344.42点，创2月中以来最大单日百分比涨幅。周三下跌5.4%，为6月英国公投退欧来最大单日跌幅。

“特朗普的胜选演说让很多人感到安慰，我认为，‘候选人特朗普’和‘总统特朗普’有了明确区别，”Aberdeen Investment Management K.K助理投资经理Kei Okamura表示。

Okamura说，特朗普的论调更加平衡，呼吁美国要保持团结。

交易商称，鉴于市场过去两天急剧震荡，一些投资者争相快速重新布仓。

周三重挫的出口类股反弹。丰田汽车 大涨6.0%，本田汽车 跳升9.0%。

金融类股亦吸引浓厚买兴。野村控股 和三菱日联金融集团(MUFG) 双双飙升11%。

东证股价指数 大涨5.8%至1,376.35点，所有33个分项指数全部上扬。JPX-日经400指数 上升5.9%至12,351.63点。(完)

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