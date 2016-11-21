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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 14:22 BJT

日本股市：连续第四日收高，日圆疲弱提振人气

路透东京11月21日 - 日本股市日经指数周一上涨，为连续第四日收高，日圆进一步贬值提振整体人气，矿业类股大涨，因油价上涨。

日经指数 上升0.8%至18,106.02点，创1月5日来最高收位。该指数已经连涨四日。

东证股价指数 上扬1.0%至1,442.93点。JPX-日经400指数 升1.0%至12,945.20点。(完)

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