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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 14:23 BJT

日本股市：日圆走强打击日股收跌，获利了结压抑保险类股

路透东京11月29日 - 日本股市周二在清淡交投中收低，隔夜美国股市收低。日圆走强打击人气，保险类股近来的涨势陷入停顿。

日经指数 收低0.3%，报18,307.04点。

东证股价指数 跌0.1%，报1,468.57点，有19.56亿股成交，为两周最低水平。

JPX-日经400指数 也收跌0.1%至13,179.86点。(完)

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