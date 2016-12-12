版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 14:27 BJT

日本股市：连续第五日收涨，受美股涨势和日圆疲软提振

路透东京12月12日 - 日本股市日经指数周一连续第五个交易日收涨，受助于美股强劲表现和日圆疲软的拉动。投资人买入在最近这波涨势中表现不佳的防御类股。

日经指数 收涨0.8%至19,155.03点，为去年12月中以来最高收位。

东证股价指数 收涨0.4%至1,531.43点，JPX-日经400指数 收涨0.4%至13,712.76点。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐