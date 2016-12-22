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亚洲 | 2016年 12月 22日 星期四 14:23 BJT

日本股市：从一年高点回落收跌，假日前成交清淡

路透东京12月22日 - 日本股市周四收盘从一年高点小幅回落，投资者对金融等近来上涨的板块获利了结，否则假日前市场往往成交清淡。

日经指数 收跌0.1%至19,427.67点。东证股价指数 跌0.1%至1,543.82点。(完)
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