日本股市：小幅收低，成交量及金额创两个月最低

路透东京12月26日 - 日本股市日经指数周一收跌，市场成交清淡。银行和出口股跌幅居前，由于日圆最近的跌势暂歇削弱了风险意愿。

日经指数 下跌0.2%，至19,396.64点。

美元兑日圆 下跌0.3%至117.16日圆，本月稍早曾触及10个月高点118.66日圆。

东证股价指数 收低0.4%至1,538.14点，成交量仅有14.4亿股，为10月24日以来最低。成交金额为1.63万亿日圆，也为10月24日以来最低。