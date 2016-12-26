日本股市：小幅收低，成交量及金额创两个月最低

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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路透东京12月26日 - 日本股市日经指数周一收跌，市场成交清淡。银行和出口股跌幅居前，由于日圆最近的跌势暂歇削弱了风险意愿。
日经指数 下跌0.2%，至19,396.64点。
美元兑日圆 下跌0.3%至117.16日圆，本月稍早曾触及10个月高点118.66日圆。
东证股价指数 收低0.4%至1,538.14点，成交量仅有14.4亿股，为10月24日以来最低。成交金额为1.63万亿日圆，也为10月24日以来最低。
JPX-日经400指数 跌0.4%至13,785.73点。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。