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亚洲 | 2017年 1月 12日 星期四 14:32 BJT

日本股市：跌至近两周低位，特朗普记者会未阐述政策主张令市场失望

特朗普称，制药公司对药品收取高价是“未受到惩罚的谋杀”，并承诺要改变这种情况。

安斯泰来制药(Astellas) 重挫4.2%， 小野制药(Ono Pharmaceutical) 跌3.6%，盐野义制药(Shionogi & Co) 下滑3.7%。

东证股价指数 跌1.0%至1,535.41点，JPX-日经400指数 跌1.0%至13,743.96点。(完)
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