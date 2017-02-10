日本股市：收涨2.5%至两周高点，受特朗普税改预期推动

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/25/2017 七年期公债 05/18/2017 05/31/2017 05/30/2017 四周期国库券 05/25/2017 06/01/2017 05/30/2017 13周和26周期国库券 05/25/2017 06/01/2017 06/05/2017 13周和26周期国库券 06/01/2017 06/08/2017
路透东京2月10日 - 日股日经指数周五收盘跳涨至两周高点，受美股涨势带动，之前美国总统特朗普表示将在未来几周公布重大税改计划。
日经指数收盘涨2.5%至19,378.93点，为1月27日以来最高收位。该指数本周周线上涨2.4%，为12月初以来的最大周线涨幅。
东证股价指数涨2.2%至1,546.56点。JPX-日经400指数上升2.3%至13,876.41点。
交易商称，投资者也可能聚焦于美国总统特朗普和日本首相安倍晋三今日稍晚举行的会晤，他们讨论的议题可能涉及贸易、安保和包括汇率在内的宏观经济问题。(完) (编译 汪红英/杜明霞；审校 王颖/蔡美珍)
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(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数 1230 - 农业部公布一周出口销售数据 1230 - 商务部公布4月商品贸易收支初值 1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率 1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期、三个月和六个月期国库券。 1700 - 财政部发售七年期公债 2000 - 农业部公布一周全球棉花价格 2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据 2030 - 美联储公布一周资产负债表 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 122.81 -0.12 -0.10 1958596 京东 40.44 -0.28 -0.69 10723830 新浪 100.28 +0.09 +0.09 1338144 搜狐 45.62 -2.92 -6.02 721865 网易 288.61 -2.59 -1.26 1398098 百度 190.63 -1.17 -0.61 2805190 台湾 台湾积体电路