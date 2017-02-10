日本股市：收涨2.5%至两周高点，受特朗普税改预期推动

路透东京2月10日 - 日股日经指数周五收盘跳涨至两周高点，受美股涨势带动，之前美国总统特朗普表示将在未来几周公布重大税改计划。

日经指数收盘涨2.5%至19,378.93点，为1月27日以来最高收位。该指数本周周线上涨2.4%，为12月初以来的最大周线涨幅。

东证股价指数涨2.2%至1,546.56点。JPX-日经400指数上升2.3%至13,876.41点。

交易商称，投资者也可能聚焦于美国总统特朗普和日本首相安倍晋三今日稍晚举行的会晤，他们讨论的议题可能涉及贸易、安保和包括汇率在内的宏观经济问题。(完) (编译 汪红英/杜明霞；审校 王颖/蔡美珍)