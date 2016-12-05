焦点：美国大选后日股成为投资界宠儿 欧洲政局动荡凸显安倍优点

路透东京12月5日 - 当美国选民选举承诺“要让美国再次伟大”的特朗普当总统之后，他们也让许多投资人相信，把钱投到日本股市是明智之举。

特朗普11月8日意外当选美国总统之后，日圆兑美元贬值，为了这个目标，今年多数时间日本决策者一直在努力，但却收效甚微。

对于投资人而言，日圆疲软意味着日本庞大的出口企业将有更强劲的获利。

“美国这次大选最大的受益者是日本市场，”美国资产管理公司WisdomTree的执行长Jonathan Steinberg表示。该公司管理着380亿美元资产，其中80亿美元投在日本。

“在进行货币对冲的情况下，日本之外的全球都知道要投资日本资产，因为外汇与股市之间存在逆关联的关系。”

发达国家民粹主义抬头，也让日本首相安倍晋三看起来显得不错，尽管大家已清醒认识到他旨在重振日本经济的“安倍经济学”遭遇失败。

虽然安倍未兑现结构性改革的诺言，但他仍力主促增长，而且外界认为他执政稳定且可以预测。预计他至少到2021年以后才会下台。

在既要忍受特朗普急转突变的行事风格，又要担心欧洲未来局势可能发生动荡的投资者看来，这样的安倍令人宽慰。

“外国投资者不再谈起‘安倍经济学’，而是基于‘安倍升水’买入日本股票，也就是押注他政府的稳定性，”法银巴黎证券驻东京负责全球市场、日本和韩国业务的Kyoya Okazawa说。

“至少你可以预见他会实行哪些政策...你不知道法国和德国会怎么做，也不清楚美国将要做些什么，”他补充说。

他们不知道法国民众会选出谁来接替总统奥朗德。关于德国总理默克尔 将在明年的大选中作何表现，疑虑也在悄然滋生。

没有人知道英国政府将如何退欧。另外，意大利总理伦齐在周末的修宪公投中失败，令外界对欧盟状况的担忧加剧，从而打压欧元汇率跌至20个月低点。

这些海外因素汇集在一起，已经导致外资对日本的态度发生了彻底改变。

“兴奋之情三年来第一次回归。许多海外投资者要求我和他们会面，”Okazawa说，其并指出外资早些时候一边倒地低配日本资产。

11月后三周，外资买入价值1.2万亿日圆的日本股票。他们在10月份就已经开始少量买进，今年前九个月共计抛售6.2万亿日圆日股。

一些欧洲资产管理公司已经上调对日本股市的评级。

瑞士宝盛集团(BAER.S)亚洲首席投资官Bhaskar Laxminarayan告诉路透，在美国大选两天后，该行把日本股市评级由中性上调至增持。宝盛集团管理的资产规模达到3,270亿瑞郎(3,240亿美元)。

德意志资产管理公司亚太区首席投资长Sean Taylor称，该公司建议加码日本资产；这家公司管理着7,190亿欧元(7,670亿美元)资产。

“由于日圆汇率，以及因为其他股市估值看起来较高，因此日本股市看起来好上许多，”Taylor称。

野村证券的股市策略师Takashi Ito估计，日圆兑美元每跌1日圆，就会使日本企业的经常利润增长0.4-0.7%.

自11月8日以来，美元兑日圆已涨近10日圆，日圆兑美元跌逾8%至九个半月低点114.83日圆。

日股日经指数.N225自特朗普获得大选胜利以来已累计涨6.4%。

为了保护自身对日本股票的投资，外资对不断贬值的日圆相关曝险进行对冲，自美国大选以来，这一汇率对冲策略的表现击败了多数其他股市。

美国大选以来，WisdomTree日本对冲股票上市交易基金(ETF)已上涨多达10%；这是在美国上市的最受欢迎的日本股票ETF之一。

但WisdomTree旗下的ETF仍涨9.0%，相比之下美国标普500指数.SPX仅涨2.5%，其他一些国家股市甚至下跌。

类似对冲外汇风险的欧洲股市ETF下跌0.6%。新兴市场ETF跌3.3%。

**放宽投资视角**

据市场参与者，外资大都买入股指或流动性较好的大市值股，而不是选择个别股票或行业。

美国大选以来最大的赢家是受益于全球收益率上涨的金融股。

但展望后市，基金经理表示，他们尤其对机器人相关的企业感兴趣，其中包括拥有科技优势的汽车制造商和电子制造商类股。

“我们超配高质周期性股，主要在工业领域。我们仍对Keyence (6861.T)、 Nidec (6594.T)、三菱商事(8058.T)、大金工业(6367.T)等企业持正面看法，”Columbia Threadneedle Investments驻波士顿日本股票投资部主管Daisuke Nomoto表示。

“尽管特朗普政府的经济政策细节还存在不确定性，但这些具有全球竞争力的企业应能够抓住美国经济增长加速的机会，也能够承受特朗普政府推出任何贸易新政策带来的负面影响。”(完)