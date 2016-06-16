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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 15:16 BJT

日本股市：下跌3.1%至四个月低点，受日本央行按兵不动等因素拖累

出口类股也严重受挫，因日圆兑美元高见104日圆，创近两年最高。

该水准甚至强于最为谨慎的出口商的预估，比如丰田汽车 和发那科(Fanuc) ，预计当前财年美元/日圆汇率为105。

而大多数其他公司在财测中预计当前财年美元/日圆汇率为110-115，这意味着很多公司的获利前景都必须被下调。

Panasonic 跌3.9%，日立制作所 下挫3.6%。丰田和发那科分别下滑3.3%和1.8%。

本周迄今，日经指数已累计跌7%，短期内市场看来处于超卖。

而且，围绕英国退欧的忧虑重重，投资者预计至少在英国公投之前，市场不会出现重大反弹。(完)

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