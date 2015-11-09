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亚洲 | 2015年 11月 9日 星期一 11:05 BJT

日本股市：日经指数早盘收高2%，强劲的美国非农就业报告压低日圆

“美元走强提振人气，很多出口商和大型日企获益，因投资者追捧美元强势和美元资产敞口，中小盘国内股票略微受挫，”Parry International Trading董事总经理Gavin Parry说。

东证股价指数银行业分项指数 早盘上涨3.8%。有报导称，日本三家最大银行可能加快出脱交叉持股，并计划在公布上半年财报时提供更多细节。

三菱UFJ金融集团 上升5%，三井住友金融集团 涨4.7%，瑞穗金融集团 升3.4%。

东证股价指数 早盘收升2%至1,594.01点，JPX-日经400指数 上涨2%至14,345.95点。(完)

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