日本股市：日经指数早盘收高2%，强劲的美国非农就业报告压低日圆

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“美元走强提振人气，很多出口商和大型日企获益，因投资者追捧美元强势和美元资产敞口，中小盘国内股票略微受挫，”Parry International Trading董事总经理Gavin Parry说。
东证股价指数银行业分项指数 早盘上涨3.8%。有报导称，日本三家最大银行可能加快出脱交叉持股，并计划在公布上半年财报时提供更多细节。
三菱UFJ金融集团 上升5%，三井住友金融集团 涨4.7%，瑞穗金融集团 升3.4%。
东证股价指数 早盘收升2%至1,594.01点，JPX-日经400指数 上涨2%至14,345.95点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”