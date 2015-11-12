日本股市：日经指数在淡静交投中持平，投资者青睐防御类股票

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“今天市场看起来处于防御状态，零售和制药等个股表现居前。”
日本在开盘前公布的数据显示，9月核心机械订单四个月来首次增长，且增长7.5%，高于路透调查的预估中值3.3%。
但内阁府调查的企业预计，10-12月核心机械订单疲弱，推动日本机械类股走低。
Okuma Corp 早盘大跌5.4%，Makino Milling Machine Co 大跌6.3%，Mori Co 下滑3.8%。东证股价指数中的机械类指数 仍上涨0.3%。
造纸和制浆类指数 上涨1%，制药板块 微涨0.7%，受投资者买入防御类股激励。
东证股价指数 近持平，报1,594.89点，JPX-日经400指数 持平报14,369.06。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”