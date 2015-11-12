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亚洲 | 2015年 11月 12日 星期四 11:24 BJT

日本股市：日经指数在淡静交投中持平，投资者青睐防御类股票

“今天市场看起来处于防御状态，零售和制药等个股表现居前。”

日本在开盘前公布的数据显示，9月核心机械订单四个月来首次增长，且增长7.5%，高于路透调查的预估中值3.3%。

但内阁府调查的企业预计，10-12月核心机械订单疲弱，推动日本机械类股走低。

Okuma Corp 早盘大跌5.4%，Makino Milling Machine Co 大跌6.3%，Mori Co 下滑3.8%。东证股价指数中的机械类指数 仍上涨0.3%。

造纸和制浆类指数 上涨1%，制药板块 微涨0.7%，受投资者买入防御类股激励。

东证股价指数 近持平，报1,594.89点，JPX-日经400指数 持平报14,369.06。(完)

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