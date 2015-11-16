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亚洲 | 2015年 11月 16日 星期一 10:14 BJT

日本股市：巴黎恐怖袭击事件拖累日股，但疲软GDP提升经济刺激预期

该数据可能影响决策者对于追加预算将增加多少支出的辩论。追加预算料在本财年制定。

日经指数 早盘中段下跌1.0%至19,408.97点，此前低见19,252.04点，创11月6日来最低。

分析师表示，周一下跌主要受巴黎恐怖袭击事件后的避险情绪影响。

“日本市场呈现超买，因此任何事件都可能导致调整，巴黎恐怖袭击事件成为原因，”SMBC日兴证券投资研究部总经理Chihiro Ohta说，并称目前外国投资者可能规避风险资产。

日圆走强拖累出口股。丰田汽车 跌1.6%，Nikon 亦下滑1.6%，马自达汽车 下挫2.1%。

航空类股下跌，因巴黎恐怖袭击事件拖累对旅游观光类股的信心。

另一方面，交易商称，日本GDP数据疲弱导致外界更加认为该国政府可能出台更多刺激举措，以支撑经济。

东证股价指数 跌0.8%至1,573.95点，JPX-日经400指数 跌0.7%至14,183.04点。(完)

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