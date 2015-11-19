日本股市：日经指数早盘追随美股劲扬，静待日本央行政策会议

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美国股市周三收涨。美国联邦储备理事会(美联储/FED)10月会议记录公布之后，投资者似乎对升息更加笃定。该会议记录显示，美联储核心成员支持12月升息。
交易商称，日本市场未来几周可能保持这种乐观情绪。
他们称，对欧洲央行下月放松政策的预期，促使一些投资者增加冒险。
“市场可能维持高位，因为几乎没有引发卖盘的因素，但短期来讲呈现超买，”瑞穗证券资深技术分析师Katsuhiko Nakamura称。
出口类股周四早盘上涨，爱德万测试(Advantest) 大涨4.35%。本田汽车 升2.4%，Panasonic 上涨1.3%。
金融股亦上扬。
东证股价指数 涨1.24%，报1,606.15。日经JPX400指数 上扬1.33%，报14,488.40。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”