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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 10:30 BJT

日本股市：早盘下跌，投资者在本周重大事件之前保持谨慎

“该数据不是很糟糕，但由于逊于预期，带来点负面情绪，”SMBC日兴证券投资研究和投资者服务部总经理Chihiro Ohta表示，“本周初段市场方向可能取决于中国PMI数据。”

中国周二将公布官方制造业PMI和非制造业PMI数据。

本周一系列事件出炉之前，投资者不愿大举建仓。欧洲央行周四会议料宣布更多刺激举措。

同时，市场预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月中旬会议将升息。交易商目前关注周五出炉的美国非农就业数据。

东证股价指数 下滑0.3%至1,588.95点，JPX-日经400指数 跌0.4%至14,319.50点。(完)
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