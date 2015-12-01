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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 10:31 BJT

日本股市：日经指数上涨，弱势日圆帮助市场提振人气且忽略中国数据

“日圆疲软和美国股指期货上涨主导今日市场人气，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura称，并表示投资者仍看涨日本股市，尽管当日经指数逼近20,000点时他们可能抛售。

他指出，在本周重大事件到来前，周二市场交投可能清淡。这些重大事件包括周四欧洲央行政策会议和周五的美国非农就业报告。

日经指数 早盘中段上涨0.9%至19,918.52点，昨日跌0.7%。

出口股上涨，本田汽车 和爱德万测试(Advantest) 分别升2.7%和2.1%。

日产汽车 股价下跌逾3%，此前日经新闻报导称，这家车企考虑提高对雷诺 的持股至25%以上，以阻止法国政府对两家车企联盟管理层的干扰。

东证股价指数 上涨1.0%至1,595.82点，JPX-日经400指数 升1.0%至14,376.12点。(完)

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