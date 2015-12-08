日本股市：早盘收低，大宗商品类股下跌抵消GDP修正数据的提振效应

日本国际石油开发帝石 大跌5.4%，Japan Petroleum Exploration 下跌3.5%。

贸易商等其他大宗商品类股也下跌，因石油、铁矿石和金属价格疲软。三菱商事 下挫2.3%，住友商事 跌2.4%，三井物产 跌2.5%。

“近来上涨的景气循环类股被抛售，因投资者愈发担忧，”Chibagin资产管理的总经理Yoshihiro Okumura表示。

金融类股也受创，瑞穗金融集团 跌1.6%，三井住友金融集团 跌1.0%，野村控股 跌0.9%。

航空公司类股表现优异，因市场寄望能源价格更加便宜。全日本空输 上涨0.9%，日本航空 上涨0.7%。

日本第三季经济增长的修正数据好于预期，但未能支撑人气。政府周二公布的数据显示，7-9月当季国内生产总值(GDP)环比年率修正后为增长1.0%，初值为萎缩0.8%。