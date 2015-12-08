日本股市：早盘收低，大宗商品类股下跌抵消GDP修正数据的提振效应

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
日本国际石油开发帝石 大跌5.4%，Japan Petroleum Exploration 下跌3.5%。
贸易商等其他大宗商品类股也下跌，因石油、铁矿石和金属价格疲软。三菱商事 下挫2.3%，住友商事 跌2.4%，三井物产 跌2.5%。
“近来上涨的景气循环类股被抛售，因投资者愈发担忧，”Chibagin资产管理的总经理Yoshihiro Okumura表示。
金融类股也受创，瑞穗金融集团 跌1.6%，三井住友金融集团 跌1.0%，野村控股 跌0.9%。
航空公司类股表现优异，因市场寄望能源价格更加便宜。全日本空输 上涨0.9%，日本航空 上涨0.7%。
日本第三季经济增长的修正数据好于预期，但未能支撑人气。政府周二公布的数据显示，7-9月当季国内生产总值(GDP)环比年率修正后为增长1.0%，初值为萎缩0.8%。
东证股价指数 跌1.0%至1,569.34点，JPX-日经400指数 跌1.0%至14,124.56点。(完)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。