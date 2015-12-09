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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 11:19 BJT

日本股市：日经早盘跌至逾三周低位，油价低迷抵销机械订单强劲影响

他们还表示，低油价可能给日本带来能源价格下滑的好处，但只要投资者仍回避风险资产，日本市场就会受到波及。

交易商还指出，周五日经指数期货和期权合约结算之前，市场走势可能震荡。

“那些预计日经指数会随着欧洲央行宽松举措上涨，而买入日经指数期货的人正在寻找恰当的卖出时机，” 摩根大通股票衍生品和量化策略常务董事Michiro Naito表示。

他还表示，周二数据显示日本经济第三季避开衰退后，市场认为日本央行近期放宽政策的可能性降低。

“唯一的催化剂就是美联储的升息决定，但我们认为即使是这样，也可能对市场产生不利影响，因受全球经济体质和油价疲弱担忧影响，”Naito说，“现在任何事情都可能引发抛售，因为投资者在周五结算日前情绪紧张。”

医药、保险以及铁矿石和钢铁板块表现逊于大盘。出口商涨跌不一，其中丰田汽车 上涨1.0%，日产汽车 上升0.1%，Panasonic 下跌2.1%。

日本政府周三公布的数据显示，10月核心机械订单意外以2014年3月以来最大幅度跳升，表明投资强劲回升，并帮助缓解对于资本支出疲弱的担忧。

东证股价指数 跌0.9%至1,554.69点，JPX-日经400指数 跌1.0%至13,987.45点。(完)

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