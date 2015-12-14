日本股市：日经指数早盘跌逾3%，受累于油价重挫

投资者目前关注的是市场能否承受住美国加息；美联储料将在12月15-16日的政策评估之后宣布升息。

“若美联储一如预期决定升息，人们将关注近期被抛售的资产，如美股、石油和美元是否将会反弹，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura称，“若出现反弹，市场可能会企稳，但没有反弹的话，我们不得不为另一场抛售做准备。”

矿业类股表现不如大盘，日本国际石油开发帝石 挫跌4.7%，日本石油资源开发株式会社 跌3.5%。

贸易商股价亦告下跌，三菱商事 下挫2.9%，三井物产 跌2.4%。

由于投资者趋于避险，金融类股也遭到抛售。

日圆走强也令出口商类股走低。

东证股价指数 下跌2.4%至1,512.11点，所有33个分项指数均下跌。周线仍可能下跌1.3%。