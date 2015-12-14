日本股市：日经指数早盘跌逾3%，受累于油价重挫

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
投资者目前关注的是市场能否承受住美国加息；美联储料将在12月15-16日的政策评估之后宣布升息。
“若美联储一如预期决定升息，人们将关注近期被抛售的资产，如美股、石油和美元是否将会反弹，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura称，“若出现反弹，市场可能会企稳，但没有反弹的话，我们不得不为另一场抛售做准备。”
矿业类股表现不如大盘，日本国际石油开发帝石 挫跌4.7%，日本石油资源开发株式会社 跌3.5%。
贸易商股价亦告下跌，三菱商事 下挫2.9%，三井物产 跌2.4%。
由于投资者趋于避险，金融类股也遭到抛售。
日圆走强也令出口商类股走低。
东证股价指数 下跌2.4%至1,512.11点，所有33个分项指数均下跌。周线仍可能下跌1.3%。
JPX-日经400指数 跌2.5%至13,599.59点。(完)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。