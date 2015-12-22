日本股市：早盘因缺乏新线索持平，东芝因创纪录亏损而重挫

“人气可能将暂时取决于油价走势，”瑞穗证券旗下资深技术性分析师Yutaka Miura称。
“尽管今天全天的交易可能缺乏方向，但若油价在亚洲时段上涨且美国股指期货走高，那么午后日股或许迎来买盘。”
他还表示，投资者将关注个别企业的交易线索。
东芝 股价大跌7%，因该公司周一称预计2015财年录得5,500亿日圆的净亏损。
Mitsumi Electric 跳涨逾15%，此前Minebea 在周一表示打算收购该公司，以扩大旗下电子零部件业务。
日本麦当劳 股价下跌4.2%，此前日经新闻报导称，位于美国的母公司 拟以约1,000亿日圆出售其所持该日本分支的部分股权，并正在就此事与投资者接触。
出口股涨跌互现，丰田汽车 涨1.3%，本田汽车 持平，Panasonic 跌0.9%。
东证股价指数 持平于1,531.15点，JPX-日经400指数 亦持平于13,791.19点。(完)
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新闻稿：中国2016年全国房地产开发投资同比名义增长6.9%--国家统计局
一、房地产开发投资完成情况 2016年，全国房地产开发投资102581亿元，比上年名义增长6.9%（扣除价格因素实际增长7.5%），增速比1-11月份提高0.4个百分点。其中，住宅投资68704亿元，增长6.4%，增速提高0.4个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.0%。 2016年，东部地区房地产开发投资56233亿元，比上年增长5.6%，增速比1-11月份提高0.4个百分点；中部地区投资23286亿元，增长10.7%，增速提高0.1个百分点；西部地区投资23061亿元，增长6.2%，增速提高0.4个百分点。 2016年，房地产开发企业房屋施工面积758975万平方米，比上年增长3.2%，增速比1-11月份提高0.3个百分点。其中，住宅施工面积521310万平方米，增长1.9%。房屋新开工面积166928万平方米，增长8.1%，增速提高0.5个百分点。其中，住宅新开工面积115911万平方米，增长8.7%。房屋竣工面积106128万平方米，增长6.1%，增速回落0.3个百分点。其中，住宅竣工面积77185万平方米，增长4.6%。 2016
《全球汇市》叶伦讲话不如预期强硬拖累美元下跌，静待特朗普宣誓就职
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