日本股市：早盘因缺乏新线索持平，东芝因创纪录亏损而重挫

“人气可能将暂时取决于油价走势，”瑞穗证券旗下资深技术性分析师Yutaka Miura称。

“尽管今天全天的交易可能缺乏方向，但若油价在亚洲时段上涨且美国股指期货走高，那么午后日股或许迎来买盘。”

他还表示，投资者将关注个别企业的交易线索。

东芝 股价大跌7%，因该公司周一称预计2015财年录得5,500亿日圆的净亏损。

Mitsumi Electric 跳涨逾15%，此前Minebea 在周一表示打算收购该公司，以扩大旗下电子零部件业务。

日本麦当劳 股价下跌4.2%，此前日经新闻报导称，位于美国的母公司 拟以约1,000亿日圆出售其所持该日本分支的部分股权，并正在就此事与投资者接触。

出口股涨跌互现，丰田汽车 涨1.3%，本田汽车 持平，Panasonic 跌0.9%。