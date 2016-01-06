日本股市：日经指数为连三日下跌，投资人仍对中国忧心忡忡

日经指数 早盘中段下跌0.5%至18,274.79点，之前在平盘上下浮动。该指数稍早一度低见18,234.73点，创两个半月新低。

交易商警告称，未来几周投资者要准备好迎来市场动荡。中国股市周一大跌，首度触发熔断机制。

中国人民银行向货币市场注资近200亿美元，中国证监会宣布计划推出新规限制上市公司大股东减持。

大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称，这些举措的效果仅局限于“在短期内停止股市下滑”，但他称这些措施不会是安抚市场的终极解决方案。

“除非(中国)政府推出在长期内支持经济的举措，否则投资者的担忧可能持续存在，”他指出，并补充说如果中国股市暂停交易，则日本市场可能出现又一轮跌势。

同时，分析师称这种跌势创造买入日股的机会。

夏普 跌逾5%，此前日经报导称该公司2015年12月止的九个月可能录得至少100亿日圆营业亏损。

瑞萨电子 则涨逾5%，受索尼或购买其股权的报导提振。