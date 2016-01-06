日本股市：日经指数为连三日下跌，投资人仍对中国忧心忡忡

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
日经指数 早盘中段下跌0.5%至18,274.79点，之前在平盘上下浮动。该指数稍早一度低见18,234.73点，创两个半月新低。
交易商警告称，未来几周投资者要准备好迎来市场动荡。中国股市周一大跌，首度触发熔断机制。
中国人民银行向货币市场注资近200亿美元，中国证监会宣布计划推出新规限制上市公司大股东减持。
大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称，这些举措的效果仅局限于“在短期内停止股市下滑”，但他称这些措施不会是安抚市场的终极解决方案。
“除非(中国)政府推出在长期内支持经济的举措，否则投资者的担忧可能持续存在，”他指出，并补充说如果中国股市暂停交易，则日本市场可能出现又一轮跌势。
同时，分析师称这种跌势创造买入日股的机会。
夏普 跌逾5%，此前日经报导称该公司2015年12月止的九个月可能录得至少100亿日圆营业亏损。
瑞萨电子 则涨逾5%，受索尼或购买其股权的报导提振。
东证股价指数 跌0.4%至1,498.40点，JPX-日经400指数 跌0.4%至13,493.77点。(完)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。