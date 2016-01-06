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亚洲 | 2016年 1月 6日 星期三 12:07 BJT

日本股市：盘中续跌，此前朝鲜证实进行核试验

路透东京1月6日 - 日本股市周三午盘延续早盘跌势，跌幅一度多达1.7%，此前朝鲜(北韩)表示已进行核试验，点燃东北亚地区地缘政治忧虑。

“朝鲜问题增强投资者担忧，并进一步损及日本市场；中东地缘政治忧虑和中国股市波动已打压日本股市，”三菱日联摩根士丹利证券旗下资深投资策略师藤户则弘称。

日经指数 反弹，现跌1.4%至18,123.30点。

东证股价指数 跌1.4%至1,483.47点，JPX-日经400指数 跌1.4%至13,362.05点。(完)

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