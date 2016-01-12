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亚洲 | 2016年 1月 12日 星期二 14:49 BJT

日本股市：日经指数收挫2.7%，创近一年最低收盘点位

“Mothers指数投资者多为散户，这意味着国内很多投资者按下(卖出)按钮，”Parry International Trading董事总经理Gavin Parry说。

交易商称，彭博对日本首相在国会关于税负评论的报导让投资者感到焦虑不安。

“市场还似乎受到安倍评论的惊扰，安倍称只要没有类似雷曼事件那样的情况，就会加税。他以前不是没这么说过，但在市场如此脆弱的情况下听到这样的话，不利于人气。”

安倍此前就发表过类似言论，但鉴于近期市场大跌，这种评论带来更令人担忧的基调。

东证股价指数 跌3.1%，收报1,401.95点，所有33大类股均下跌。

JPX-日经400指数 下滑3.1%至12,624.58点。(完)

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