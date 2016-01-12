日本股市：日经指数收挫2.7%，创近一年最低收盘点位

人民币汇率：12月实际与名义有效汇率续升，惟七年来首现年度下跌--BIS
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
“Mothers指数投资者多为散户，这意味着国内很多投资者按下(卖出)按钮，”Parry International Trading董事总经理Gavin Parry说。
交易商称，彭博对日本首相在国会关于税负评论的报导让投资者感到焦虑不安。
“市场还似乎受到安倍评论的惊扰，安倍称只要没有类似雷曼事件那样的情况，就会加税。他以前不是没这么说过，但在市场如此脆弱的情况下听到这样的话，不利于人气。”
安倍此前就发表过类似言论，但鉴于近期市场大跌，这种评论带来更令人担忧的基调。
东证股价指数 跌3.1%，收报1,401.95点，所有33大类股均下跌。
JPX-日经400指数 下滑3.1%至12,624.58点。(完)
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/20 沪 镇海股份 603637 2,557.63 13.86 22.99 浙商证券 1/24 1/20 深 恒锋信息 300605 2,100 9.40 22.97 中泰证券 1/24 1/20 深 康泰生物 300601 4,200 3.29 22.94 中信建投 1/24 1/23 沪 科森科技 732626 5,266.67 *18.85 *20.75 海通证券 1/25 1/23 沪 新坐标 732040 1,500 1
路透台北1月20日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，12月台币实质有效汇率指 数升至105.97，创下八年半的高位；只不过仍低于韩元的110.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2jEu1Hp) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2016/12 105.97 110.65 2016/11 105.86R 110.39 2016/10 104.81R 111.81R 2016/09