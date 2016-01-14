日本股市：日经指数盘中骤降4%逼近一年低位，受美股下跌拖累

更正-《全球重要经济事件一览表》--1月19日-1月26日
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
两位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员周三表达了对中国经济放缓的担忧。波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦表示，全球与美国经济成长可能正在减弱，并可能迫使美联储升息进程比官员目前预期得更慢。
“投资者愈发担心，(美国)市场还没有强到能承受初步设想的美联储将今年升息四次，”三井住友信托银行资深投资官Masashi Oda表示。
东证股价指数 所有33个类股全部下跌，石油、采矿和出口类股表现逊于大盘。
今日稍早出炉的日本机械订单数据也完全没有扶助人气。日本11月核心机械订单较前月下降14.4%，为三个月来首次下降，降幅高于分析师预估的7.9%，且创18个月来最大月度降幅。
东证股价指数 跌3.4%至1,392.57点。JPX-日经400指数 跌3.5%至12,533.67点。(完)
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%