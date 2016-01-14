日本股市：日经指数盘中骤降4%逼近一年低位，受美股下跌拖累

两位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员周三表达了对中国经济放缓的担忧。波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦表示，全球与美国经济成长可能正在减弱，并可能迫使美联储升息进程比官员目前预期得更慢。

“投资者愈发担心，(美国)市场还没有强到能承受初步设想的美联储将今年升息四次，”三井住友信托银行资深投资官Masashi Oda表示。

今日稍早出炉的日本机械订单数据也完全没有扶助人气。日本11月核心机械订单较前月下降14.4%，为三个月来首次下降，降幅高于分析师预估的7.9%，且创18个月来最大月度降幅。