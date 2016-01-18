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亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 10:34 BJT

日本股市：日经指数早盘跌至一年新低，美股挫跌后避险情绪加重

虽然人气依然低迷，但交易员称，美元兑日圆亚洲时段从116.56日圆反弹至117.00日圆后，部分投资者逢低吸纳受挫个股。美元兑日圆最新报117.31日圆。

“市场暴跌后大多数投资者肯定都感到害怕。但有部分人似乎在日经指数跌破16,700点时逢低吸纳，”Commons Asset Management首席资产组合经理Takatoshi Itoshima称，“日本股市表现可能将暂时取决于日圆汇率走势。只要美元兑日圆不会大幅下挫，日经指数就可能受到支撑。”

金融股亦走低，三菱UFJ金融集团 和瑞穗金融集团 分别下跌1.2%和2.8%。

东证股价指数 下跌1.3%至1,385.22点，JPX-日经400指数 跌1.2%至12,475.19点。 (完)

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