日本股市：日经指数早盘跌至一年新低，美股挫跌后避险情绪加重

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
虽然人气依然低迷，但交易员称，美元兑日圆亚洲时段从116.56日圆反弹至117.00日圆后，部分投资者逢低吸纳受挫个股。美元兑日圆最新报117.31日圆。
“市场暴跌后大多数投资者肯定都感到害怕。但有部分人似乎在日经指数跌破16,700点时逢低吸纳，”Commons Asset Management首席资产组合经理Takatoshi Itoshima称，“日本股市表现可能将暂时取决于日圆汇率走势。只要美元兑日圆不会大幅下挫，日经指数就可能受到支撑。”
金融股亦走低，三菱UFJ金融集团 和瑞穗金融集团 分别下跌1.2%和2.8%。
东证股价指数 下跌1.3%至1,385.22点，JPX-日经400指数 跌1.2%至12,475.19点。 (完)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。