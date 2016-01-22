日本股市：早盘跳涨逾3%，受油价回升与欧洲央行总裁评论提振

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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“今天的反弹相当不错，因很多人关闭空仓，但这并不必然意味着我们已经到达底部，”中信里昂证券的策略师Nicholas Smith说。
“很难知道恐慌情绪何时消退，但看起来我们确实很快了。”
周五公布的企业调查初步数据显示，日本1月制造业活动扩张速度略较上月放缓，但依然稳健，因新出口订单增速加快。
美国油价周五盘初持稳，上日弹离12年低位。
欧洲央行维持利率不变，且央行总裁德拉吉称可能最早在3月就将“审视并可能重新考虑”货币政策；这比市场先前预期的降息时间提前了三个月。 全球人气亦因此改善。
接受路透访查的分析师还预计，未来数月日本央行将采取更多刺激举措，而且一些交易商预计日本央行最早下周就采取行动。
夏普 早盘大涨6.3%。此前日经新闻报道，夏普的主要债权人考虑接受日本政府支持的基金--产业革新机构(INCJ)提出的援助计划；最早可能在春季接受援助。
东证股价指数 上涨3%至1,340.37点，33大类股均上扬，但本周仍可能跌逾4%。
JPX-日经400指数 上升3%至12,077.85点。(完)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。