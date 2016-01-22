日本股市：早盘跳涨逾3%，受油价回升与欧洲央行总裁评论提振

“今天的反弹相当不错，因很多人关闭空仓，但这并不必然意味着我们已经到达底部，”中信里昂证券的策略师Nicholas Smith说。

“很难知道恐慌情绪何时消退，但看起来我们确实很快了。”

周五公布的企业调查初步数据显示，日本1月制造业活动扩张速度略较上月放缓，但依然稳健，因新出口订单增速加快。

美国油价周五盘初持稳，上日弹离12年低位。

欧洲央行维持利率不变，且央行总裁德拉吉称可能最早在3月就将“审视并可能重新考虑”货币政策；这比市场先前预期的降息时间提前了三个月。 全球人气亦因此改善。

接受路透访查的分析师还预计，未来数月日本央行将采取更多刺激举措，而且一些交易商预计日本央行最早下周就采取行动。

夏普 早盘大涨6.3%。此前日经新闻报道，夏普的主要债权人考虑接受日本政府支持的基金--产业革新机构(INCJ)提出的援助计划；最早可能在春季接受援助。

东证股价指数 上涨3%至1,340.37点，33大类股均上扬，但本周仍可能跌逾4%。