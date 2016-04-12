日本股市：日经指数早盘中段上涨，日圆走弱拉抬出口股

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
交易员称，随着日本企业将在数周内公布上财年业绩，目前日本股市受到汇率左右。他们称，投资者将会在企业公布本财年财测后开始布局。
他们并称，日经指数在此之前可能会持续低迷，因许多投资者对“安倍经济学”持怀疑态度。
银行股周二领涨，三菱UFJ金融集团 上涨4.8%，瑞穗金融集团 涨4.2%。
出口类股持坚，丰田 上涨3.2%，本田汽车 涨3.2%。
东证股价指数 上扬1.4%至1,297.76点，JPX-日经400指数 涨1.3%至11,701.13点。(完)
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
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路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。