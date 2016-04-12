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亚洲 | 2016年 4月 12日 星期二 10:40 BJT

日本股市：日经指数早盘中段上涨，日圆走弱拉抬出口股

交易员称，随着日本企业将在数周内公布上财年业绩，目前日本股市受到汇率左右。他们称，投资者将会在企业公布本财年财测后开始布局。

他们并称，日经指数在此之前可能会持续低迷，因许多投资者对“安倍经济学”持怀疑态度。

银行股周二领涨，三菱UFJ金融集团 上涨4.8%，瑞穗金融集团 涨4.2%。

出口类股持坚，丰田 上涨3.2%，本田汽车 涨3.2%。

东证股价指数 上扬1.4%至1,297.76点，JPX-日经400指数 涨1.3%至11,701.13点。(完)

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