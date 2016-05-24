日本股市：早盘受日圆涨势影响下跌，投资者关注美国数据

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
日圆相对走强令各类出口企业获利前景黯淡。Panasonic 早盘收跌1.56%，普利司通 跌1.22%。
汽车制造商股价也下跌，丰田汽车 跌0.67%，马自达 下挫1.7%。
Parry International Trading董事总经理Gavin Parry表示，“目前市场主要受央行政策推动。”
“日本企业已经公布了业绩，目前没有其他推动力，投资者将目光集中在央行的动向上。”
东证股价指数 跌0.6%至1,330.61点，JPX-日经400指数 跌0.62%至12,015.79点。(完)
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。