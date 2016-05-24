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亚洲 | 2016年 5月 24日 星期二 10:56 BJT

日本股市：早盘受日圆涨势影响下跌，投资者关注美国数据

日圆相对走强令各类出口企业获利前景黯淡。Panasonic 早盘收跌1.56%，普利司通 跌1.22%。

汽车制造商股价也下跌，丰田汽车 跌0.67%，马自达 下挫1.7%。

Parry International Trading董事总经理Gavin Parry表示，“目前市场主要受央行政策推动。”

“日本企业已经公布了业绩，目前没有其他推动力，投资者将目光集中在央行的动向上。”

东证股价指数 跌0.6%至1,330.61点，JPX-日经400指数 跌0.62%至12,015.79点。(完)

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