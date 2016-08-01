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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 10:41 BJT

日本股市：日经指数早盘几无变动，日圆大涨抵消央行刺激措施的提振

日本央行未扩大购买公债，也没有进一步调降负利率，但将上市交易基金(ETF)购买规模从当前的3.3万亿(兆)日圆上调至6万亿日圆。

不过，周五将日经指数带到平盘上方的央行举措的提振作用已经开始消退。

“日本央行决定将ETF购买规模扩大近一倍后，即使日圆升值2或3日圆也不会对股市产生太大影响，”大和住银投信投资顾问首席策略师门司总一郎说，“但日经指数走势低迷的事实意味着，市场开始对央行影响市场的方式怀有一些疑虑。”

金融类股续涨，得益于日本央行未进一步下调负利率。

但出口类股因日圆升值受挫。

东证股价指数 跌0.11%至1,321.27点，JPX-日经400指数 微跌0.02%至11,877.39点。(完)

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