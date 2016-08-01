日本股市：日经指数早盘几无变动，日圆大涨抵消央行刺激措施的提振

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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日本央行未扩大购买公债，也没有进一步调降负利率，但将上市交易基金(ETF)购买规模从当前的3.3万亿(兆)日圆上调至6万亿日圆。
不过，周五将日经指数带到平盘上方的央行举措的提振作用已经开始消退。
“日本央行决定将ETF购买规模扩大近一倍后，即使日圆升值2或3日圆也不会对股市产生太大影响，”大和住银投信投资顾问首席策略师门司总一郎说，“但日经指数走势低迷的事实意味着，市场开始对央行影响市场的方式怀有一些疑虑。”
金融类股续涨，得益于日本央行未进一步下调负利率。
但出口类股因日圆升值受挫。
东证股价指数 跌0.11%至1,321.27点，JPX-日经400指数 微跌0.02%至11,877.39点。(完)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完