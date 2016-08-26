日本股市：日经指数早盘下跌，但一些公司的股票回购计划吸引买盘

全球金市：金价守住涨幅，市场对特朗普的担忧带来支撑
路透5月22日 - 金价周一保持上日涨幅，市场对美国总统特朗普挥之不去的政治担忧料将令美元承压。 0058 GMT，现货金基本持平于每盎司1,255.30美元。周五曾上涨约0.7%。 美国黄金期货涨0.2%至每盎司1,255.50美元。
“叶伦对美国升息的看法短期内料将主导市场，但长期而言，市场还将关注下周美国就业数据以及其它经济指标，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称。
Sato表示，周末前投资者可能不会大举建仓。
就在全球央行决策官员周四齐聚杰克森霍尔，为即将展开的货币政策年会做准备的时候，美联储几位官员以就业和通胀好转为由，再一次主张升息。
日本央行周四买入价值707亿日圆上市交易基金(ETF)，这是其资产购买计划中的一部分。交易商称，由于早盘市场下跌，投资者预计央行周五可能也会买入ETF。
东证股价指数 下跌0.7%至1,295.10点，JPX-日经400指数 下滑0.7%至11,638.97点。(完)
路透5月22日 - 金价周一保持上日涨幅，市场对美国总统特朗普挥之不去的政治担忧料将令美元承压。 0058 GMT，现货金基本持平于每盎司1,255.30美元。周五曾上涨约0.7%。 美国黄金期货涨0.2%至每盎司1,255.50美元。
路透上海5月22日 - 中国封开县农信联社等最新公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有502家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,807亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
美国总统特朗普在弹劾阴霾下首次外访，首站成功跟沙特阿拉伯签署数千亿美元协议，有利转移国民视綫；但他能否透过外访成绩化危为机，还看他此行表现和国内事态发展。