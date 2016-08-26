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亚洲 | 2016年 8月 26日 星期五 11:09 BJT

日本股市：日经指数早盘下跌，但一些公司的股票回购计划吸引买盘

“叶伦对美国升息的看法短期内料将主导市场，但长期而言，市场还将关注下周美国就业数据以及其它经济指标，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称。

Sato表示，周末前投资者可能不会大举建仓。

就在全球央行决策官员周四齐聚杰克森霍尔，为即将展开的货币政策年会做准备的时候，美联储几位官员以就业和通胀好转为由，再一次主张升息。

日本央行周四买入价值707亿日圆上市交易基金(ETF)，这是其资产购买计划中的一部分。交易商称，由于早盘市场下跌，投资者预计央行周五可能也会买入ETF。

东证股价指数 下跌0.7%至1,295.10点，JPX-日经400指数 下滑0.7%至11,638.97点。(完)
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