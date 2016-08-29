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亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 11:09 BJT

日本股市：日经指数早盘大涨2.2%至一周半高位，因叶伦讲话后日圆走软

保险类股展开反弹，因美国升息有利于它们从美债投资中获取收益，而它们在国内的股票投资也将从日股的上涨中获益。

日本第一生命保险 跳涨6.3%，Sompo Japan Nipponkoa Holdings 大涨5.1%，日本邮政保险 上涨2.2%。

出口商类股在美元上涨后也录得涨幅。美元兑日圆 上涨0.2%，报102.03日圆，稍早触及8月12日以来高点102.14。

丰田汽车 跳涨4.0%，本田汽车 大涨3.5%，日产汽车 上涨2.7%。

交易商们称，尽管叶伦没有表示美联储何时可能升息，但她立场强硬的讲话让市场聚焦年底前升息的可能性。

东证股价指数 上涨2.1%，报1,314.38点；JPX-日经400指数 上涨2.2%至11,823.22点。(完)

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