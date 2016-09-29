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亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 11:07 BJT

日本股市：日经指数早盘上涨，因日圆走贬且OPEC意外同意减产

该消息促使美国股市大涨，而且愉快的人气也传导至亚洲时段。“OPEC此举令人意外，导致一些对冲基金匆忙回补空仓，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。

但他说，日经指数可能仍维持区间波动。

OPEC同意减产的消息提振日本能源类股，日本国际石油开发帝石 上涨多达7.9%。石油和煤炭分项指数 上升3.1%。

日立 、东芝 和三菱重工业 计划将旗下核燃料业务合并的消息，对整体市场影响甚微，日本重启核电站的前景暗淡。

日圆走软也提振人气。

东证股价指数 上升0.9%至1,343.16点。JPX-日经400指数 涨1%至12.027.85点。(完)

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