日本股市：盘中上升跟随美股涨势，关注特朗普讲话

路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二盘中上涨，此前美股上升且美元上扬，因寄望美国总统特朗普今日稍晚对国会发表讲话时将谈及基建支出。

日经指数盘中上升0.7%至19,235.10点，周一曾跌至两周半低位。

东证指数的33个类股全部上升，景气循环类股表现优异。

“投资者看到市场随着对特朗普经济政策的憧憬上涨，又随着对其政策的失望和缺乏细节而下滑，”Nissay Asset Management策略师Isao Kubo称。“他们现在期待特朗普今日的演说将最终透露一些细节，但他们并不完全乐观，仍对建仓非常谨慎。”

出口股上扬，丰田汽车上涨0.9%，本田汽车涨1.2%，Panasonic Corp涨1.3%，此前美元兑日圆=上扬0.51%至112.75日圆。