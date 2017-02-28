日本股市：盘中上升跟随美股涨势，关注特朗普讲话

《全球汇市》美元下滑，此前美联储公布会议记录
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二盘中上涨，此前美股上升且美元上扬，因寄望美国总统特朗普今日稍晚对国会发表讲话时将谈及基建支出。
日经指数盘中上升0.7%至19,235.10点，周一曾跌至两周半低位。
东证指数的33个类股全部上升，景气循环类股表现优异。
“投资者看到市场随着对特朗普经济政策的憧憬上涨，又随着对其政策的失望和缺乏细节而下滑，”Nissay Asset Management策略师Isao Kubo称。“他们现在期待特朗普今日的演说将最终透露一些细节，但他们并不完全乐观，仍对建仓非常谨慎。”
出口股上扬，丰田汽车上涨0.9%，本田汽车涨1.2%，Panasonic Corp涨1.3%，此前美元兑日圆=上扬0.51%至112.75日圆。
东证股价指数上涨0.9%至1,547.03点；JPX日经400指数涨0.8%至13,850.75点。(完) (翻译 杜明霞/张荻； 审校 孙国玉/许娜)
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
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