日本股市：日经指数小幅下跌，地缘政治紧张局势令投资者却步

金属期市：期铜下跌，此前穆迪调降中国评级
路透伦敦5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用机评级构穆迪30年来首次下调中国信贷评级，引发投资者担忧中国需求，但铜库存下降，限制期铜价格跌幅。中国是全球最大的工业金属消费国。
路透东京3月7日 - 日股日经指数周二早盘随美股小幅下跌，朝鲜(北韩)发射导弹之后，地缘政治紧张态势令投资者却步，但美元兑日圆处于平常区间。
日经指数早盘跌0.17%，报19,345.49点。
对美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周升息的预期，令美元上涨。
美元兑日圆小升0.1%至113.94，周一跌至一周低位113.53，因朝鲜发射导弹促使投资者买入避险日圆。
大和证券策略师Takuya Takahashi表示，股市总体成交清淡，不过投资者关注个股消息。
“鉴于未来一周事件密集，大多数投资者处于观望，”Takahashi说。
Yamato Holdings跳涨4.1%，日经新闻引述该公司总裁报导称，公司计划27年来首次全面提高运费。该公司在日本国内货运市场几乎占据半壁江山。
出口商涨跌不一。丰田汽车跌0.2%，日产汽车 涨1.5%，Panasonic跌0.4%。
东证股价指数早盘微升0.02%至1,555.25点。JPX-日经400指数涨0.01%至13,920.06点。(完) (编译 王琛/杜明霞；审校 戴素萍/王兴亚)
路透伦敦5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用机评级构穆迪30年来首次下调中国信贷评级，引发投资者担忧中国需求，但铜库存下降，限制期铜价格跌幅。中国是全球最大的工业金属消费国。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透5月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 303.0 35 300.9 11 * 6月 301.1 152 294.4 208 * 7月 260.9 216 246.9 150 * 8月 245.8 367 236.2 195 * 9月 237.2 1221 228.5 784 * 10月 228.7 6812 222.4 2668 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为