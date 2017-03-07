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亚洲 | 2017年 3月 7日 星期二 10:59 BJT

日本股市：日经指数小幅下跌，地缘政治紧张局势令投资者却步

路透东京3月7日 - 日股日经指数周二早盘随美股小幅下跌，朝鲜(北韩)发射导弹之后，地缘政治紧张态势令投资者却步，但美元兑日圆处于平常区间。

日经指数早盘跌0.17%，报19,345.49点。

对美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周升息的预期，令美元上涨。

美元兑日圆小升0.1%至113.94，周一跌至一周低位113.53，因朝鲜发射导弹促使投资者买入避险日圆。

大和证券策略师Takuya Takahashi表示，股市总体成交清淡，不过投资者关注个股消息。

“鉴于未来一周事件密集，大多数投资者处于观望，”Takahashi说。

Yamato Holdings跳涨4.1%，日经新闻引述该公司总裁报导称，公司计划27年来首次全面提高运费。该公司在日本国内货运市场几乎占据半壁江山。

出口商涨跌不一。丰田汽车跌0.2%，日产汽车 涨1.5%，Panasonic跌0.4%。

东证股价指数早盘微升0.02%至1,555.25点。JPX-日经400指数涨0.01%至13,920.06点。(完) (编译 王琛/杜明霞；审校 戴素萍/王兴亚)
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