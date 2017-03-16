日本股市：日经指数早盘下跌，受FED会后日圆走强及迅销挫低拖累

标题新闻：若希腊能在20年内维持基本预算盈余不低于GDP的3%，便无需欧元区国家减免债务-ESM文件
ESM：欧洲稳定机制 GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京3月16日 - 日本股市周四早盘下跌，受美元兑日圆走贬拖累，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示未来升息次数低于许多市场人士预期。另外，迅销(Fast Retailing)受一篇媒体报导影响挫跌，亦拉低日股。
日经指数早盘中跌0.1%，至19,557.35点。
日经指数主要受权重股迅销跌势拖累，日本经济新闻一篇报导凸显迅销海外对手的积极全球扩张计划，令迅销股价受创。
迅销(Fast Retailing)股价下挫1.9%，给指标股指造成27点的沉重拖累。
日圆升值打压出口类股，丰田汽车下跌0.7%，本田汽车下滑1.0%，Panasonic Corp亦跌0.5%。
银行股和保险股表现逊于大盘，分别下挫0.9%和1.9%，此前美国公债收益率受美联储政策立场影响大跌。
三菱日联金融集团(MUFG)跌1.0%，三井住友金融集团跌0.6，第一生命控股重挫3.5%，损保控股下滑1.6%，T&D Holdings亦跌3%。
东证股价指数下滑0.2%至1,568.15点，JPX-日经400指数跌0.2%至14,048.02点。(完) (编译 蔡美珍/许娜；审校 高琦/张明钧)
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路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。