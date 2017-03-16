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市场报道 | 2017年 3月 16日 星期四 11:08 BJT

日本股市：日经指数早盘下跌，受FED会后日圆走强及迅销挫低拖累

路透东京3月16日 - 日本股市周四早盘下跌，受美元兑日圆走贬拖累，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示未来升息次数低于许多市场人士预期。另外，迅销(Fast Retailing)受一篇媒体报导影响挫跌，亦拉低日股。

日经指数早盘中跌0.1%，至19,557.35点。

日经指数主要受权重股迅销跌势拖累，日本经济新闻一篇报导凸显迅销海外对手的积极全球扩张计划，令迅销股价受创。

迅销(Fast Retailing)股价下挫1.9%，给指标股指造成27点的沉重拖累。

日圆升值打压出口类股，丰田汽车下跌0.7%，本田汽车下滑1.0%，Panasonic Corp亦跌0.5%。

银行股和保险股表现逊于大盘，分别下挫0.9%和1.9%，此前美国公债收益率受美联储政策立场影响大跌。

三菱日联金融集团(MUFG)跌1.0%，三井住友金融集团跌0.6，第一生命控股重挫3.5%，损保控股下滑1.6%，T&D Holdings亦跌3%。

东证股价指数下滑0.2%至1,568.15点，JPX-日经400指数跌0.2%至14,048.02点。(完) (编译 蔡美珍/许娜；审校 高琦/张明钧)
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