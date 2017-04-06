日本股市：日经指数早盘跌至四个月低位，受美联储会议记录影响

路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。

日经指数早盘收跌1.4%至18,597.51点，之前触及12月初以来最低18,595.12。

根据美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。这令投资者惊魂不定。

会议记录亦显示“部分与会者认为，相较于标准估值指标，股价已经很高。”

“我们被浇了一瓢凉水，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。

“美联储可能缩减资产负债表的迹象足以令人震惊，人气又因联储非常罕见地提及股票估值而恶化，”他补充道。

汽车股在美元兑日圆下挫0.3%后扩大跌幅。丰田汽车和日产汽车分别下挫1.18%和1.8%。

银行股亦走低，瑞穗金融集团和三井住友金融集团分别跌2.28%和1.57%。