日本股市：日经指数早盘跌至四个月低位，受美联储会议记录影响

更新版 1-中国企业：乐视在美国大幅裁员约70%，把战线拉回国内
路透台北/香港5月24日 - 中国企业乐视(LeEco)称其美国业务将裁员逾300人，约相当于当地员工人数的四分之三。资金吃紧的乐视要简化全球业务，以摆脱现金短缺局面。
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
日经指数早盘收跌1.4%至18,597.51点，之前触及12月初以来最低18,595.12。
根据美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。这令投资者惊魂不定。
会议记录亦显示“部分与会者认为，相较于标准估值指标，股价已经很高。”
“我们被浇了一瓢凉水，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。
“美联储可能缩减资产负债表的迹象足以令人震惊，人气又因联储非常罕见地提及股票估值而恶化，”他补充道。
汽车股在美元兑日圆下挫0.3%后扩大跌幅。丰田汽车和日产汽车分别下挫1.18%和1.8%。
银行股亦走低，瑞穗金融集团和三井住友金融集团分别跌2.28%和1.57%。
东证股价指数下跌1.47%至1,482.53点。JPX-日经400指数跌1.45%报13,275.52点。(完) (编译 杜明霞/许娜；审校 孙茉莉/白云)
路透台北/香港5月24日 - 中国企业乐视(LeEco)称其美国业务将裁员逾300人，约相当于当地员工人数的四分之三。资金吃紧的乐视要简化全球业务，以摆脱现金短缺局面。
路透上海5月23日 - 中国股市沪综指周二收跌0.45%。沪深证交所融资融券余额当日减 少47.3亿元人民币，连续三日下跌；两市两融余额为8,763.6亿元，创近四个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 5/23 5,134.9 3,628.7 8,763.6 -47.3 3,061.95 5/22 5,161.9 3,649.0 8,810.9 -4.7 3,075.68 5/19 5,168.4 3,647.2 8
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