日本股市：早盘受美股走软和日圆升值打击下跌，油价下滑推低矿业股

路透东京5月31日 - 日本股市周三早盘下跌，此前美股走软和日圆升值伤及市场人气，而油价下滑拖低矿业类股。

日经指数早盘盘中下跌0.5%至19,589.25点。

整体市场人气变差，因此前最新民调显示，英国首相特雷莎梅领导的保守党在6月8日的大选中，有可能无法在议会中赢得整体多数席位，推动英镑挫跌。

英国大选，意大利政治不确定性以及对希腊是否能够获得债务减免的疑虑，都增强了日圆的避险魅力，进而拖累日本出口商的营收。美元兑日圆一度跌至近两周低位110.665日圆，现报110.93日圆。

“日本股票目前较便宜，预期市盈率为14倍，但强势日圆让外资退避三舍，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura称。

银行和保险股遭遇抛售，因美国公债收益率周二跌至一周多低位。

三菱日联金融集团(MUFG)和瑞穗金融集团均下挫约1.0%。T&D Holdings下跌0.9%。

矿业股表现逊于大盘，因油价周二跌约1%。

Panasonic表现好于大盘，股价跳涨约2.3%，该公司在昨日与分析师的简报会上谈及其靓丽的中长期增长策略。