日本股市：早盘受美股走软和日圆升值打击下跌，油价下滑推低矿业股

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京5月31日 - 日本股市周三早盘下跌，此前美股走软和日圆升值伤及市场人气，而油价下滑拖低矿业类股。
日经指数早盘盘中下跌0.5%至19,589.25点。
整体市场人气变差，因此前最新民调显示，英国首相特雷莎梅领导的保守党在6月8日的大选中，有可能无法在议会中赢得整体多数席位，推动英镑挫跌。
英国大选，意大利政治不确定性以及对希腊是否能够获得债务减免的疑虑，都增强了日圆的避险魅力，进而拖累日本出口商的营收。美元兑日圆一度跌至近两周低位110.665日圆，现报110.93日圆。
“日本股票目前较便宜，预期市盈率为14倍，但强势日圆让外资退避三舍，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura称。
银行和保险股遭遇抛售，因美国公债收益率周二跌至一周多低位。
三菱日联金融集团(MUFG)和瑞穗金融集团均下挫约1.0%。T&D Holdings下跌0.9%。
矿业股表现逊于大盘，因油价周二跌约1%。
Panasonic表现好于大盘，股价跳涨约2.3%，该公司在昨日与分析师的简报会上谈及其靓丽的中长期增长策略。
东证股价指数下跌0.2%至1,570.06点。JPX-日经400指数下滑0.2%至13,983.63点。(完) (编译 徐文焰/许娜；审校 王兴亚/张若琪)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为