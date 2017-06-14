版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 14日 星期三 11:10 BJT

日本股市：日经指数早盘小幅收升但交投低迷，等候美联储会议结果

路透东京6月14日 - 日股日经指数周三早盘收升，追随隔夜美股涨势，但在美国联邦储备理事会(美联储/FED)货币政策结果出炉前，市场交投不旺。

日经指数早盘收升0.1%报19,919.09点。

美联储会议周三结束前，该指数料限于窄幅区间波动。美联储此次会议料将加息。

“市场正在等待线索。虽然(6月升息后)年内预计还将升息一次，但近期一系列疲弱的通胀数据，使得市场怀疑美联储是否将这么做，”Amundi Japan市场和投资信息部主管Masaru Hamasaki称。

部分科技股反弹，因美国科技股隔夜回升。京瓷跳涨3.2%，TDK Corp上涨1.1%。

另一方面，东芝重挫5%，部分归因于投资者了结获利，以及日本每日新闻报导称东芝将推迟提交年度财报后人气恶化。

东证股价指数涨0.04%至1,594.10点；JPX-日经400指数微跌0.01%报14,189.43点。(完) (编译 李爽/许娜；审校 陈宗琦/艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐