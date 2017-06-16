日本股市：日经指数早盘因日圆走低而小幅收高，本周首次上涨

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月16日 - 日本股市日经指数周五早盘反弹，本周首次上涨，因美元兑日圆反弹且金融股表现强劲。
汽车安全气囊制造商高田股票周五被暂停交易。消息人士周四表示，高田正准备最早于下周申请破产，目前该公司正在与美国汽车零件制造商百利得(KSS)协商，以达成协议获得金援。
日经指数早盘收高0.53%报19,937.15点，有望录得五日来的首次日线上涨。周线可能下跌0.4%。
日本央行周五维持货币政策不变，对民间消费与海外经济体的看法更乐观，市场关注稍后央行总裁黑田东彦将召开的记者会。
“隔夜美国数据引发空头回补，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘称。
不过藤户则弘补充道，虽然对美国经济的过度悲观情绪似已缓解，但市场需要新刺激因素来推动日经指数回升至两万点大关。
日本交易所集团(JPX)称，上周外资转为卖超日股，为九周来首见。
金融股涨幅居前。三菱日联金融集团(MUFG)涨1.5%，野村控股涨逾2.7%，保险商T&D Holdings升1.6%。
科技股表现逊于大盘，受累于美国同业走软。东京电子(东京威力科创)下跌1.1%，爱德万测试(Advantest)跌0.1%，TDK Corp持平，夏普则小涨0.26%。
东证股价指数早盘收涨0.52%至1,596.32点；JPX-日经400指数涨0.55%至14,211.87点。(完) (编译 张涛/许娜；审校 高琦/李婷仪)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为