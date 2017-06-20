日本股市：早盘收涨1.1%盘中创近两年高位，因美元上涨及经济反弹

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月20日 - 日本日经指数周二创下近两年来最高水平，受美股创纪录高位以及日圆疲软推动。
日经指数早盘收涨1.1%至20,287.67点，盘中高点在20,318.11点，为2015年8月以来最高水平。
日兴资产管理的首席分析师Naoki Kamiyama称，美元上涨以及日本、美国和欧洲的经济反弹为日本股市带来看涨气氛。
“我认为经济趋势将不会改变，”他补充说。
瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示，日经指数下一个上行目标是20,500点。
隔夜美国股市标普500指数和道琼工业指数创下纪录高位，科技股等成长型板块再度受青睐，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话，重振投资者对经济的信心。
美元兑日圆上涨0.1%至111.67日圆。
夏普上涨4.1%，此前时事社报导称，夏普本月稍晚将申请在东京证交所一部重新上市。
东证股价指数和JPX-日经400指数双双上涨1%，分别升至1,621.87点和14,427.52点。(完) (编译 孙国玉/杜明霞；审校 王丽鑫/艾茂林)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为