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亚洲 | 2017年 6月 20日 星期二 11:30 BJT

日本股市：早盘收涨1.1%盘中创近两年高位，因美元上涨及经济反弹

路透东京6月20日 - 日本日经指数周二创下近两年来最高水平，受美股创纪录高位以及日圆疲软推动。

日经指数早盘收涨1.1%至20,287.67点，盘中高点在20,318.11点，为2015年8月以来最高水平。

日兴资产管理的首席分析师Naoki Kamiyama称，美元上涨以及日本、美国和欧洲的经济反弹为日本股市带来看涨气氛。

“我认为经济趋势将不会改变，”他补充说。

瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示，日经指数下一个上行目标是20,500点。

隔夜美国股市标普500指数和道琼工业指数创下纪录高位，科技股等成长型板块再度受青睐，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话，重振投资者对经济的信心。

美元兑日圆上涨0.1%至111.67日圆。

夏普上涨4.1%，此前时事社报导称，夏普本月稍晚将申请在东京证交所一部重新上市。

东证股价指数和JPX-日经400指数双双上涨1%，分别升至1,621.87点和14,427.52点。(完) (编译 孙国玉/杜明霞；审校 王丽鑫/艾茂林)
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