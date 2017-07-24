日本股市：日经指数早盘跌至逾两周低位，受美股疲软和日圆走强影响

路透东京7月24日 - 日股周一上午跌至逾两周低位，因美股回落和日圆走强都打击市场人气，交易员还担心日本东证股价指数(TOPIX)长时间的上涨趋势可能很快丧失动能。

日经指数早盘下跌0.86%至19.927.29点，盘中一度下滑至19,901.88点，为7月7日以来最低水平。

交易员称市场对东证股价指数也不太放心，该指数下跌0.83%，今日收盘可能跌破25日移动均线，那将为三个月以来的首次。

“这非常负面，市场有些谨慎。尽管基本面良好，而且存在对4-6月获利强劲的期望，但我们仍需谨慎对待这个技术性趋势，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示。

美国股市周五下跌，因工业巨头通用电气业绩疲弱，科技股从纪录高位下跌，且能源股跟随油价走低。

“日本央行在缩减刺激举措方面落后于其他央行，市场已谨慎对待这个事实，”JPMorgan Asset Management全球市场策略师Yoshinori Shigemi表示。

日本央行稍早削减在常规操作中五至10年期公债购买规模，买入4,700亿日圆这些期限的公债，低于上次的5,000亿日圆。

Shigemi表示，投资者将继续密切关注日本央行购买资产的步伐。

周一，日本东证股价指数(TOPIX)的33个分项指数中，有31个下降。

金融类股表现弱于大盘。三菱日联金融集团(MUFG)跌1.4%，瑞穗金融集团跌1.2%，第一生命控股下挫2.4%。

出口类股也下滑，本田汽车 跌1.1%。(完) (编译 王颖/杜明霞；审校 高琦/许娜)