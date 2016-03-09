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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 10:57 BJT

日本股市：日经指数早盘跌1.6%至一周低点，受获利了结及日圆强势打压

“日圆兑美元持续上涨，我们预计日本出口商将受到日圆避险需求的打压，直到美国升息且投资者寻求重新配置风险。投资者目前需要更加关注央行的干预，因对经济成长的关切被流动性和量化宽松所取代。”

日圆周三早盘全线上涨，因中国贸易数据令人失望，全球风险偏好受损。

美元兑日圆早盘下滑逾0.7%至112.5日圆，令日本出口商盈利前景承压。Panasonic Corp 下跌1.7%，日产汽车 下挫2.5%，普利司通 下跌2.8%。

东证股价指数 下跌1.7%至1,325.07点，JPX-日经400指数 亦跌1.7%至11,992.09点。(完)

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