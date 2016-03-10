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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 14:29 BJT

日本股市：日经指数收高1.3%终结三日连跌，因市场风险偏好升温

电气类股 跌3.1%，此前日本一法院要求四个正在运行的核反应堆中的两个暂停运行，令进一步重启核反应堆的前景变得黯淡。

这两个反应堆的运营商关西电力 大跌14.7%，而且严重拖累大盘。

东证股价指数 上涨1.5%，收于1,352.17点，33个类股中，除两个外其余全部上升。

JPX-日经400指数 上扬1.5%至12,235.49点。(完)

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