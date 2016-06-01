日本股市：早盘收低，受累于美股走软和日圆升值

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
出口商类股的表现好坏不一，丰田汽车 上涨0.66%，本田汽车 下跌0.92%，Panasonic Corp 下跌1.6%。
美元兑日圆 跌至110.60日圆，周一曾触及一个月高点111.455。
交易商称，市场今日全天可能都表现疲软，日经指数一直守在据称是初步阻力位的17,000点关口上方。
“日圆走软趋势暂停，因此投资者现在不愿追高，”Nissay Asset Management的股市策略师Isao Kubo表示，并称交投活动预计也会保持清淡。
今日稍晚，日本首相安倍晋三预计将宣布，政府将上调消费税的时间推后两年半。
市场人士称，这个消息对市场的影响料会有限，不过他们说，对扩大公共支出以及日本央行宽松货币政策的预期在上升。
软银 攀升2.2%，此前该公司表示将出售至少79亿美元的阿里巴巴 股票。
东证股价指数 跌0.44%至1,373.72点。JPX-日经400指数 跌0.5%至12,390.02点。(完)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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