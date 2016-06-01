日本股市：早盘收低，受累于美股走软和日圆升值

出口商类股的表现好坏不一，丰田汽车 上涨0.66%，本田汽车 下跌0.92%，Panasonic Corp 下跌1.6%。

美元兑日圆 跌至110.60日圆，周一曾触及一个月高点111.455。

交易商称，市场今日全天可能都表现疲软，日经指数一直守在据称是初步阻力位的17,000点关口上方。

“日圆走软趋势暂停，因此投资者现在不愿追高，”Nissay Asset Management的股市策略师Isao Kubo表示，并称交投活动预计也会保持清淡。

今日稍晚，日本首相安倍晋三预计将宣布，政府将上调消费税的时间推后两年半。

市场人士称，这个消息对市场的影响料会有限，不过他们说，对扩大公共支出以及日本央行宽松货币政策的预期在上升。

软银 攀升2.2%，此前该公司表示将出售至少79亿美元的阿里巴巴 股票。