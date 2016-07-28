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亚洲 | 2016年 7月 28日 星期四 10:03 BJT

日本股市：早盘因美股下跌和日圆上涨而走低，关注日本央行会议

“对市场最为有利的情形是，日本央行决定扩大公债购买规模，但不进一步调降负利率，”大和证券分析师Hikaru Sato称，“但日本央行1月引入负利率政策后如果不进一步调降负利率，则无法挽回颜面，所以我们需要为这种可能做好准备。”

工业机器人制造商发那科 大涨2.2%至三个月高点18,050日圆，此前公司提高了2017财年全年财测。

富士胶片 下挫10%，公司4-6月当季净利较上年同期锐减54%。

东证股价指数 跌1.3%，报1,304.58点，JPX-日经400指数 下跌1.3%，报11,738.32点。(完)

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