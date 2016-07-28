日本股市：早盘因美股下跌和日圆上涨而走低，关注日本央行会议

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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“对市场最为有利的情形是，日本央行决定扩大公债购买规模，但不进一步调降负利率，”大和证券分析师Hikaru Sato称，“但日本央行1月引入负利率政策后如果不进一步调降负利率，则无法挽回颜面，所以我们需要为这种可能做好准备。”
工业机器人制造商发那科 大涨2.2%至三个月高点18,050日圆，此前公司提高了2017财年全年财测。
富士胶片 下挫10%，公司4-6月当季净利较上年同期锐减54%。
东证股价指数 跌1.3%，报1,304.58点，JPX-日经400指数 下跌1.3%，报11,738.32点。(完)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完