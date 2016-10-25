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亚洲 | 2016年 10月 25日 星期二 10:32 BJT

日本股市：在日圆走软支撑下升至六个月高位，JR九州上市首日跳涨15%

美国标准普尔500指数周一触及两周高位，受强劲获利推动。这提振日本市场风险人气。

日本年中财报季临近高峰，投资者关注企业获利是否可能在下半财年好转。

“市场已经消化了上半财年业绩因强势日圆而受到重挫的情景，”Amundi Japan市场和投资信息部门主管Masaru Hamasaki表示。

出口商类股上涨。美元兑日圆持坚，报104.37，仅略低于本月稍早所及的两个半月高点104.635。银行类股亦吸引到买盘。

东证股价指数 涨0.7%至1,376.45点。JPX-日经400指数 升0.7%至12,343.87点。(完)

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