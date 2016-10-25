日本股市：在日圆走软支撑下升至六个月高位，JR九州上市首日跳涨15%

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国标准普尔500指数周一触及两周高位，受强劲获利推动。这提振日本市场风险人气。
日本年中财报季临近高峰，投资者关注企业获利是否可能在下半财年好转。
“市场已经消化了上半财年业绩因强势日圆而受到重挫的情景，”Amundi Japan市场和投资信息部门主管Masaru Hamasaki表示。
出口商类股上涨。美元兑日圆持坚，报104.37，仅略低于本月稍早所及的两个半月高点104.635。银行类股亦吸引到买盘。
东证股价指数 涨0.7%至1,376.45点。JPX-日经400指数 升0.7%至12,343.87点。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。