日本股市：美国大选选情令日经指数下跌，但船运公司跳涨

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
“投资者比以前更担心美国大选结果。每个人都不确定，而不确定性通常不利于股市，”大和证券策略师Takuya Takahashi表示。
投资者认为希拉里若当选将维持现状，但若特朗普胜选，那么对美国外交政策、国际贸易协议和全球金融市场影响的不确定性会更大。
美元兑日圆 小跌至104.62，较美国尾盘小幅下滑，并脱离周五所及的三个月高位105.54。
大多数板块都下滑。矿业和资源类股受挫。
东证股价指数 早盘收低0.3%报1,388.02点。JPX-日经400指数 跌0.31%报12,439.53点。(完)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。