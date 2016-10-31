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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 10:57 BJT

日本股市：美国大选选情令日经指数下跌，但船运公司跳涨

“投资者比以前更担心美国大选结果。每个人都不确定，而不确定性通常不利于股市，”大和证券策略师Takuya Takahashi表示。

投资者认为希拉里若当选将维持现状，但若特朗普胜选，那么对美国外交政策、国际贸易协议和全球金融市场影响的不确定性会更大。

美元兑日圆 小跌至104.62，较美国尾盘小幅下滑，并脱离周五所及的三个月高位105.54。

大多数板块都下滑。矿业和资源类股受挫。

东证股价指数 早盘收低0.3%报1,388.02点。JPX-日经400指数 跌0.31%报12,439.53点。(完)

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